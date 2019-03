Gemeente nodigt burgers uit om te brainstormen over klimaat Sam Vanacker

26 maart 2019

11u20 0 Wingene De gemeente Wingene wil samen met burgers en bedrijven een klimaatplan opstellen. Het startschot wordt gegeven op maandag 8 april met een ‘klimaattafel’ in het gemeentehuis.

Tijdens die klimaattafel zullen de aanwezigen in groepjes verdeeld worden en praten over de thema’s wonen, mobiliteit, leefomgeving en landbouw. “Een klimaatplan is maar goed als iedereen voorstander is. Samen met burgers en ondernemingen gaan we daarom op zoek naar haalbare en betaalbare klimaatacties”, vertelt schepen van Klimaat Brecht Warnez (CD&V).

“In Wingene hebben we nu al een energieplan, maar dat plan willen we uitbreiden naar een klimaatplan. De klimaattafel vormt een eerste deel voor de opmaak daarvan. De volgende stap is een enquête voor wie niet aanwezig kon zijn of voor wie achteraf nog ideeën heeft. In juni willen we ook nog praten met professionelen uit de sector.”

Echte tafel als blikvanger

Ter gelegenheid van het inspraakmoment werkte de lokale kunstkring Wenghina een echte klimaattafel uit, waarop de industrie en de vervuiling aan de linkerkant van de tafel in schril contrast staan met de idyllisch groene rechterkant. De tafel is de komende twee weken te bewonderen in het gemeentehuis. “De tafel symboliseert de klimaatuitdagingen waar we vandaag mee geconfronteerd worden, maar brengt ook mogelijke oplossingen in beeld”, vertelt Kenny Tordoir van kunstkring Wenghina.

Het klimaatoverleg vindt plaats op maandag 8 april van 19.30 tot 21.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Inschrijven is verplicht via milieu@wingene.be.