Gemeente betaalt mee in nieuw rusthuis 31 maart 2018

In november opent het nieuwe rusthuis Maria ter Ruste in de Pastorijstraat in Zwevezele. De gemeente Wingene betaalt mee in de aanleg van de omgeving rond het gebouw.





Er wordt een voetgangers- en fietsdoorsteek gecreëerd tussen de Pastorijstraat aan kleuterschool De Vlieger, over de terreinen van het rusthuis via de Warande naar de Tramstraat. De bezoekersparking en de tuin worden niet afgesloten en er zijn doorgangen tussen beide straten. Het lokaal dienstencentrum krijgt ook een plaats in het nieuwe rusthuis. De gemeente investeert ook in de openbare verlichting. Er worden 11 nieuwe verlichtingspalen geplaatst rondom het rusthuis voor een kostprijs van 11.118 euro exclusief btw. Voor de infrastructuur- en omgevingsaanleg van Maria ter Ruste komt de gemeente tussenbeide voor een bedrag van 1.172 euro per bed. Voor de 89 bedden die Maria ter Ruste telt komt dit op 104.344 euro. (DJP)