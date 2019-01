Geld gepikt bij inbraak, bewoners waren niet thuis VHS

30 januari 2019

17u09 0

Onbekenden pleegden dinsdag een inbraak in een woning langs de Oude Bruggeweg, op het gehucht Wildenburg in Wingene. Dat gebeurde tijdens de afwezigheid van de bewoners. De feiten werden ’s avonds rond acht uur opgemerkt. Bij de inbraak werd een som geld gestolen. Er is voorlopig geen spoor naar de daders. De politie is een onderzoek gestart.