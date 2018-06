Geen één maar twee WK-schermen aan De Wissel 08 juni 2018

De Red Devils gaan ook dit jaar alle wedstrijden van de Rode Duivels uitzenden op groot scherm in CC De Wissel. "We gaan zelfs ietsje verder dan bij het EK in 2016", zegt voorzitter Gregory Coolman.





"Binnen in het cultureel centrum hebben we plaats voor 500 toeschouwers, maar om iedereen de kans te geven de wedstrijden bij te wonen, plaatsen we ook op de parking naast de zaal in de Tramstraat een groot scherm in open lucht." Ook het gemeentebestuur zet zijn schouders onder het initiatief. "We zijn supercontent met het initiatief en de gemeente stelt dan ook graag de zaal ter beschikking aan de Red Devils", aldus sportschepen Lieven Huys. De Red Devils Zwevezele zijn een officieel erkende supportersvereniging van de Rode Duivels en hebben hun clublokaal in café Zeswege. Voor alle wedstrijden van de Belgische ploeg zal een volledig aangeklede CC De Wissel vanaf een uur voor de wedstrijd geopend zijn en de toegang is gratis. (DJP)