Gebruik openbaar domein 31 augustus 2018

Wie tijdelijk gebruikmaakt van het openbaar domein bij verhuis, verbouwingswerken, het plaatsen van een stelling, of plaatsen van werfvoertuigen op de openbare weg, moet een vergunning hebben van het gemeentebestuur en kan dit voortaan volledig digitaal aanvragen en betalen. Ook de tarieven voor het gebruik van het openbaar domein zijn gewijzigd. Als de openbare weg niet wordt afgesloten, betaalt men 0,25 euro per m² vanaf dag 6 dat men het openbaar domein gebruikt. Bij het afsluiten van een weg is dit 25 euro per dag vanaf dag 2. Wie geen toestemming vooraf heeft aangevraagd om het openbaar domein in te nemen, betaalt meteen 100 euro per dag.





(DJP)