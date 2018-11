Gault&Millau: één nieuwkomer, drie stijgers 06 november 2018

Eén nieuwkomer en drie stijgers: dat is voor onze regio het resultaat van editie 2019 van de Gault&Millau. Voor het eerst prijkt restaurant Goline in Lichtervelde in de culinaire gids. Tiago Seabra en Celine Beeusaert scoren 13/20 voor hun verfijnde keuken met Vlaamse invloeden. Vanaf dit jaar wordt gequoteerd met halve punten vanaf 13/20 en daar profiteren onmiddellijk twee restaurants in de regio van. Zowel Sofie's Choice in Roeselare als Tafel 10 in Ruiselede stijgen van 13 naar 13,5/20. De laatste stijger is De Ooievaar uit Roeselare die een puntje extra krijgt, van 12 naar 13/20. In totaal staan er 15 restaurants uit onze regio in de gids. De andere toppers zijn Boury (17/20) in Roeselare, het Izegemse la Durée (16/20), 't Verschil in Gits (14), De Smaak in Izegem (14/20), Ma Passion (14/20) en le Nord (13/20) in Roeselare, De Bietemolen in Lichtervelde (13/20), Villared in Izegem (13/20), De Witte Merel in Roeselare (12/20), Cuisine Kwizien in Zwevezele (12/20) en het Izegemse Ter Weyngaerd (12/20). (CDR)