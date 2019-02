G-basket brengt comedy naar De Wissel Sam Vanacker

04 februari 2019

16u02 3 Wingene G-basketbalploeg De Westhoek organiseert op zaterdag 16 februari een comedy-avond in CC De Wissel in de Tramstraat in Zwevezele.

“Onze leden zijn volop aan het trainen voor de Special Olympics, die dit jaar in Antwerpen plaatsvinden”, vertelt verantwoordelijke Jerry Desendre. “Om ook financieel het plaatje rond te krijgen, besloten we een comedyavond te organiseren. Stand-upcomedian Joost Van Hyfte zal met zijn nieuwe show ‘Keukengeheimen’ de zaal ongetwijfeld plat krijgen. Bovendien trekt hij volop de kaart van de beleving met zijn nieuwe voorstelling. Zo zal hij ook voor de show al aanwezig zijn in de foyer voor een act, waar hij later tijdens de show op terugkeert.”

Tickets kosten in voorverkoop kosten twaalf euro en zijn te bestellen op 0479/62.83.48. Aan de deur betaal je vijftien euro.