Fusie én nieuw kinderdagverblijf voor 't Mezenestje 19 april 2018

02u36 0 Wingene Kinderopvang 't Mezenestje, gelegen in het centrum van Wingene, fuseert met vzw Kindercentrum Waregem en wordt zo vanaf 1 oktober de nieuwe vzw Kindercentrum. Die vzw zal tegen 2020 een gloednieuwe kinderopvang bouwen op de site van de centrumschool.

"Dankzij deze fusie van 't Mezenestje en Kindercentrum Waregem beschikt de vzw straks over 197 gesubsidieerde plaatsen, verdeeld over vijf locaties in Vlaanderen", zegt algemeen directeur Tom Braet, tegelijk ook OCMW-voorzitter van Wingene.





"'t Mezenestje heeft vandaag 42 plaatsen, maar met de nieuwbouw trekken we dat aantal op naar 54 plaatsen. Daarnaast onderzoeken we of er groepsopvang mogelijk is in de brede regio. Tussen Wingene en Waregem ligt per slot van rekening 25 kilometer", klinkt het ambitieus.





Plannen

Intussen krijgen de plannen die de vzw samen met het vrij katholiek basisonderwijs opstelde voor een nieuwe centrumschool vaste vorm.





Tegen 2021 komt er een nieuwe kleuter- en lagere school, inclusief nieuw kinderdagverblijf voor 't Mezenestje. Dat laatste is goed voor een prijskaartje van zo'n 1,8 miljoen euro.





Allen op zelfde site

"Hoe mooi is het niet dat kinderen van nul tot twaalf jaar op dezelfde site terecht zullen kunnen?", zegt directeur Braet, die ook nog meegeeft dat de fusie geen gevolgen zal hebben op het huidige personeelsbestand. (SVR)