Flore (8) wint gloednieuwe piano met eigen versie van Mia Foto SVR Flore en haar mama zijn dolblij met de nieuwe piano. Wingene De achtjarige Flore Velghe uit de Wingense parochie Sint-Jan heeft voortaan haar eigen piano. Het meisje is als de grote winnaar uit de bus gekomen van de wedstrijd 'Happy Piano 17' en kreeg gisterenmiddag bij haar thuis een Doutreligne-buffetpiano ter waarde van 5.000 euro geleverd door Piano's Maene. Het enorme insturment paste net door de deur.

De wedstrijd is een initiatief van Piano's Maene en het Brugse Concertgebouw waarbij gevraagd werd om in de inkomhal van het concertgebouw een muziekstukje op de piano te spelen en daar een filmpje van in te sturen. Uit 38 inzendingen wist Flores eigen interpretatie van Mia van Gorki de jury het meest te bekoren.





Zowel Flore als haar mama Tine Claeys straalden toen de piano geleverd werd. Inclusief stoeltje en met grote rode strik erop. Opmerkelijk genoeg volgt Flore niet eens pianolessen. "In de academie van Tielt volg ik eigenlijk notenleer en harp, geen piano", vertelt Flore. "Al heb ik op school natuurlijk ook af en toe al eens piano gespeeld. Maar ik vind piano spelen sowieso redelijk makkelijk."





Mama Tine is apetrots op haar dochter. "Flore heeft een goed oor voor muziek. Regelmatig luisteren we thuis naar klassieke muziek en Flore pikt erg snel nieuwe dingen op. Of ze straks pianolessen gaat volgen? Dat mag Flore zelf kiezen. In elk geval kan ze voortaan thuis naar hartelust oefenen op dit prachtige cadeau."





Het winnende filmpje van Flore is te bekijken op hln.be/piano (SVR)





