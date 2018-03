Fietsstraat aan Pastorijstraat 16 maart 2018

Op vraag van de scholen De Vlieger en De Regenboog in Zwevezele werd nagegaan hoe de schoolomgeving veiliger kan worden gemaakt en de bereikbaarheid met de fiets kan worden verhoogd.





Eén van de suggesties was de invoering van een fietsstraat om het fietsverkeer te stimuleren.





In een fietsstraat mag de fietser de ganse breedte van de rijbaan gebruiken, voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting, of de helft van de breedte, indien de rijbaan in beide rijrichtingen open is. Motorvoertuigen hebben er toegang tot, maar mogen de fietser evenwel niet inhalen en de snelheid is maximum 30 kilometer per uur. In Zwevezele komt er een fietsstraat in het éénrichtingsgedeelte van de Pastorijstraat tussen het kruispunt met de Tramstraat en het kruispunt met de Berkenlaan.





En nog in de Pastorijstraat tussen het kruispunt met de Processiestraat en het kruispunt met de Berkenlaan, en in de Berkenlaan, Beukenlaan en Eikenhof. In deze straten wordt ook de voorrangsregeling gewijzigd zodat de fietsstraat steeds voorrang heeft op de zijstraten. (DJP)