Fietsers baas in schoolomgeving van De Regenboog en De Vlieger 25 april 2018

02u33 0

Rond lagere school De Vlieger en kleuterschool De Regenboog in Zwevezele is voortaan een fietsstraat van kracht. In grote delen van de Pastorijstraat, de Beukenlaan, de Berkenlaan en het Eikenhof mogen automobilisten fietsers voortaan niet meer voorbijsteken. Ouders reageren tevreden op het initiatief.





"Een fietsstraat is een straat waar auto's weliswaar mogen rijden, maar waar fietsers de baas zijn", legt schepen van Onderwijs Hedwig Kerckhove (CD&V) uit. "Fietsers hebben voorrang op automobilisten en mogen de volledige rijstrook in hun rijrichting gebruiken. Automobilisten mogen niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur en mogen geen fietsen inhalen. De zone waar de regeling van kracht is, werd vorige week gemarkeerd met een rode streep."





Schepen van Leefmilieu Brecht Warnez (CD&V) vult aan. "Straks gaan we aan de Vlieger ook nog eens het voetpad verbreden, komt er een nieuwe fietsenstalling en zorgen we voor gescheiden kortparkeerplaatsen voor auto's. Zo kunnen kinderen én ouders vlot en veilig naar school."





Haaike Wallaert, de mama van Yelina (11), Xybe (5) en Thybe (2) is alvast tevreden met de aanpassing.





"Dit kan de veiligheid alleen maar ten goede komen. Toen er hier door de werken aan het woonzorgcentrum eenrichtingsverkeer werd ingevoerd is de situatie er weliswaar fel op verbeterd, maar vroeger was het hier ronduit gevaarlijk voor de fietsers." (SVR)