Feest en stoet flitsen je terug naar tijd van Bruegel 30 augustus 2018

02u26 0 Wingene De Bruegelstoet op zondagnamiddag is het hoogtepunt van Bruegelfeesten in Wingene komend weekend. "We hopen de gemeente opnieuw onder te dompelen in de Bruegelsfeer van weleer", zegt voorzitter Xavier Deserranno.

Het feestprogramma start zaterdag om 17 uur met de traditionele misviering op de autoscooters, waarna de kermis wordt geopend met een receptie op de Vikkenmarkt. Het comité trakteert met een vat bier en het gemeentebestuur met oliebollen. Op het Bruegelterras op het Kerkplein staan dj's in voor de muziek. Om 20.30 uur kan je een gratis fakkel afhalen achter het gemeentehuis, waarna om 21 uur de fakkeltocht vertrekt. Het parcours is verlicht met theelichtjes, gratis ter beschikking gesteld aan de bewoners. De avond wordt afgesloten met een optreden van de coverband Blue Dawn. Zondag 2 september opent het Bruegelterras al om 14 uur en een half uur later start een reclamestoet.





Om 16 uur gaat de Bruegelstoet uit met meer dan 5.00 deelnemers. "We hebben drie regisseurs uit eigen rangen die voor mooie taferelen zorgen. Spaanse soldaten geven de cadans, de koning zal weer drinken terwijl ze zitten te vrijen onder één dak en de boeren vieren weer bruiloft. De praalwagens worden niet voortgetrokken door tractors, maar door boerenpaarden", aldus de voorzitter. Na de stoet is er om 17.30 uur nog een optreden van de coverband Frituur Paula. Om in de Bruegelsfeer te blijven, zullen de Burning Butchers op zondag ook een varken aan het spit laten draaien op het Bruegelterras. (DJP)