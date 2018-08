Facebookaccount burgemeester gehackt 09 augustus 2018

Het Facebookaccount van burgemeester Hendrik Verkest werd gehackt. De Wingense burgemeester liet dat dinsdagavond zelf weten aan zijn Facebookvrienden. Heel wat vrienden van hem kregen begin deze week een vriendschapsverzoek via een vals account, waarbij zelfs hun gsm-nummer werd gevraagd.





Heel wat mensen die al tot de vriendengroep van de burgemeester behoorden kregen toch een nieuwe aanvraag. Toen de burgemeester zaterdag terug thuis kwam van een trip naar Kopenhagen, was er blijkbaar nog niets aan de hand. "Het was een schepen die mij verwittigde en nadien hebben verschillende mensen mij gemeld dat ze een vriendschapsverzoek van mij hadden gekregen. Het bleek al snel dat mijn account was gehackt. We hebben dan onmiddellijk ingegrepen door onder andere de paswoorden aan te passen", aldus de burgemeester. De hackers hadden trouwens ook toegang tot zijn iPad en iPhone. "Ik vernam intussen dat ook het account van gemeenteraadslid Katrien Delodder ongeveer op hetzelfde moment werd gehackt." Op zijn Facebookprofiel excuseert de burgemeester zich voor het ongemak en vraagt hij zijn ongeveer 2.000 vrienden om geen nieuwe vriendschapsverzoeken te aanvaarden. De burgemeester heeft voor iedereen één goede raad, opletten en als er toch problemen zijn, zo snel mogelijk ingrijpen. (DJP)