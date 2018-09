Energiesnoeiers checken bandenspanning 05 september 2018

Op woensdag 12 september komt het team van energiesnoeiers naar het Gemeenteplein in Wingene van 9 tot 12.30 uur voor een gratis controle van de bandenspanning van autovoertuigen.





"Maar liefst 85 procent van de Vlamingen rijdt rond met een onaangepaste bandenspanning, wat niet alleen zorgt voor een verhoogd brandstofverbruik, maar ook voor een slechtere controle over het stuur", zegt milieuschepen Brecht Warnez. Het is ook een feit dat de banden sneller verslijten als ze niet correct opgepompt zijn.





De Energiesnoeiers van Werkspoor houden de bandenspanningsactie met de steun van de provincie en het gemeentebestuur. Met de actie wil men de chauffeurs zuiniger en veiliger op de weg helpen. Indien nodig worden de banden ook opgepompt.





