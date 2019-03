Elisabeth Gyselbrecht komt voor het eerst luisteren op vierde dag beroepsproces Kasteelmoord Jeffrey Dujardin

21 maart 2019

10u53 0 Wingene In het Gentse hof van beroep is de vierde dag in de Kasteelmoord van start gegaan. De advocaten van de familie van het slachtoffer Stijn Saelens zullen vandaag hun pleidooien houden. Deze voormiddag kwam Jan Leysen en Filip Van Hende aan het woord. Een uurtje in de behandeling kwam ook de weduwe van Stijn Saelens voor het eerst luisteren, Elisabeth Gyselbrecht.

“Mijn excuses dat de familie er niet is”, zegt meester Jan Leysen die ouders van het slachtoffer vertegenwoordigt. “We willen vermijden dat ze bagger over zich heen krijgen, ze verdienen dat niet.” Erna ging Leysen verder op Gyselbrecht. “Ik heb veel aandacht geluisterd de afgelopen dagen, ik heb vooral geluisterd naar wat niet gezegd is. Ik heb niks gehoord over de effectieve feiten bij het pleidooi van meester Platteau en meester D’Hondt. Er werd niks gezegd over de moord. Niks!”

“Ik heb geen enkel woord van spijt of excuus gehoord, hij heeft enkel zijn best gedaan om zijn eigen vel te redden. En zo heeft hij ongelofelijk veel leed toegevoegd aan de familie. Uw dochter, je vermoordt haar man en je zegt niks! Zij zit in de bak, en uw vader zwijgt om zijn eigen vel te redden, en schildert dan Stijn Saelens als een pedofiel en zot.” Waarna ook de weduwe van het slachtoffer en dochter van Gyselbrecht in het vizier genomen werd, “Elisabeth Gyselbrecht is voor ons geen burgerlijke partij. De getuigenissen die ze gaf, over het misbruik met de dochter om Stijn zwart te maken, zeggen genoeg.”

Elisabeth Gyselbrecht is ook vandaag voor de eerste keer aanwezig in het hof. Het is nog afwachten of ze effectief iets zal zeggen.