Eerste ontwerp klaar voor nieuwe recreatiezone Wildenburg Sam Vanacker

06 februari 2019

11u33 0 Wingene Aansluitend op de heraanleg van de Beernemsteenweg starten de gemeente Wingene en de Vlaamse Landmaatschappij met de herinrichting van Wildenburg als toeristische toegangspoort tot landschapspark Bulskampveld. Een eerste ontwerp is klaar.

Het groene gehucht Wildenburg, dat tussen Wingene en Beernem ligt, is al enkele maanden bijna volledig afgesloten van de buitenwereld door ingrijpende wegenwerken aan de Beernemsteenweg. Die werken verlopen in fases en zullen pas halfweg 2020 achter de rug zijn. Maar daarmee is de kous niet af. Aansluitend starten namelijk nieuwe werken, waarbij de dorpskern wordt ingericht als nieuwe onthaalpoort van landschapspark Bulskampveld. Er komen nieuwe fiets- en wandelverbindingen, paddentunnels, speelzones, rustplekken, picknickplaatsen, een onthaalparking en ecologische groenzones. Ook de kerk en de begraafplaats worden in het groen aangekleed.

“De nieuwe inrichting biedt prachtige kansen om ons toerisme te versterken”, zegt schepen van Toerisme Brecht Warnez (CD&V). “Samen met de Vlaamse Landmaatschappij en studiebureau Antea hebben we ondertussen een ontwerp klaar. Periodiek koppelen we die plannen terug naar de buurtbewoners. Zo vond er op woensdag 30 januari al voor de derde keer een infovergadering voor omwonenden in de lokale basisschool plaats.”

De eigenlijke heraanleg van de kerkomgeving, de dorpsrand en de begraafplaats van Wildenburg is in handen van de Vlaamse Landmaatschappij en staat gepland voor 2021, al zullen de nodige grondverwervingen en andere voorbereidende werken al in 2020 gebeuren. “Over enkele maanden starten de werken aan het nieuwe fietspad, dat Wingene met Beernem moet verbinden”, weet schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove (CD&V). “Na de werken aan de Beernemsteenweg en de herinrichting van de dorpskern zullen we in 2022 een mooi en veilig Wildenburg hebben.”