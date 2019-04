Eerste fase werken Beernemsteenweg is achter de rug Sam Vanacker

05 april 2019

13u15 2 Wingene De eerste fase van de grootschalige werken op de Beernemsteenweg is achter de rug. De rioleringswerken tussen de kerk van Wildenburg en het kruispunt met de Gravestraat zijn klaar en de eerste laag asfalt is aangebracht. Vanaf maandag wordt verder gewerkt richting Beernem.

Het einde van die eerste fase betekent dat de winkels op de Beernemsteenweg in Wildenburg vanaf maandag weer te bereiken zijn vanuit de richting van Wingene. “Ondanks onvoorspelbare factoren in de ondergrond, zoals nutsleidingen en boomwortels, zijn de werken vlot verlopen”, zegt schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove(CD&V). “De aannemer heeft al de eerste laag asfalt gegoten en werkt aansluitend de voet- en fietspaden in de zone af.”

Op maandag 8 april start de aannemer met de zone vanaf de kerk tot en met de Blauwhuisstraat. Deze werken worden tegelijkertijd uitgevoerd met de afwerking van de eerste zone. Zonder onvoorziene omstandigheden moeten alle werken in beide zones nog voor het bouwverlof klaar zijn.

Volgende fase

Na de zomer werkt de aannemer verder vanaf de Gravestraat richting Wingene. Vanaf mei starten, ter voorbereiding van de rioleringswerken, voorbereidende werken aan de nutsleidingen. De hinder voor het verkeer blijft tijdens deze werken beperkt. Het doorgaand verkeer van en naar de E40 (op- en afrit Beernem) moet wel de huidige omleidingsroutes blijven volgen. Lokaal verkeer kan via de Predikherenstraat rijden, waar eerder al tien nieuwe uitwijkstroken aangelegd werden.