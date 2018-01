Een jaar cel voor niet betalen alimentatie Ondernemer laat vrouw en gehandicapte dochter achter en start B&B in Portugal 02u37 0 Wingene Een 55-jarige man afkomstig uit Zwevezele is bij verstek veroordeeld tot een jaar effectieve celstraf omdat hij sinds drie jaar steevast weigert alimentatiegeld te betalen aan zijn ex-vrouw en gehandicapte dochter. De bedrag is intussen opgelopen tot 50.000 euro. De man liet na beslag twee vennootschappen failliet gaan, liet zijn naam schrappen uit het bevolkingsregister, verhuisde naar Portugal en richtte er een B&B op.

Het was zo'n drie jaar geleden toen Gino I. (55), eigenaar van een succesvol visverwerkingsbedrijf, zijn vrouw en gehandicapte dochter (28) liet zitten voor een jonge Portugese vrouw. Er volgde een zware vechtscheidingsprocedure. "Het ging om een welstellend gezin met aanzien, van wie het gezinshoofd rondreed met een Ferrari's en andere luxeauto's. Maar mijn cliënte werd gedomineerd en vernederd. Ze ging psychologisch volledig aan ten onder aan de vechtscheiding, samen met hun dochter. Het gaat momenteel om een schrijnende sociale situatie", reageert advocaat Patrick-Bernard Martens. De familierechtbank besliste dat Gino I. maandelijks 1.500 euro aan alimentatiegeld moest betalen vóór de echtscheiding en 1.250 erna.





50.000 euro

"Maar hij zwoer dat hij nooit een euro zou geven. Dat heeft hij tot op vandaag nog nooit gedaan. Het bedrag is intussen opgelopen tot ongeveer 50.000 euro. Ik heb alle rechtsmiddelen uitgeput om de man te doen nakomen wat de familierechtbank oordeelde. Intussen worden mijn cliënte en haar dochter financieel geholpen door haar ouders. Mijn cliënte is zelfs niet meer in staat te werken", aldus advocaat Martens.





Er werd eerder al beslag gelegd op het bedrijf van de beklaagde, maar de man liet zijn onderneming failliet gaan. Gino I. richtte een nieuwe firma op, maar liet die na nieuw beslag ook failliet gaan. Hij liet zich ook ambtshalve schrappen en verhuisde naar het Portugese Olhao. Hij startte er een B&B op, samen met zijn nieuwe levenspartner. "Waar hij doet alsof er niet is gebeurd, met een glas wijn in de zon", voegde advocaat Paul Martens nog toe. Ook het openbaar ministerie vroeg een zware veroordeling en stopte heel wat onderzoek in de zaak.





"De rechtbank is van oordeel dat de beklaagde zich op alle manieren probeert te onttrekken aan het vonnis van de familierechtbank. Bij herhaling zelfs, gezien het eerder vonnis van 3 maanden cel met uitstel voor dezelfde feiten", aldus de Brugse rechter. Gino I. kreeg 1 jaar cel en een boete van 800 euro. Aan zijn ex-vrouw en dochter moet hij een schadevergoeding van 1.500 euro, én uiteraard de 50.000 euro alimentatiegeld. Het parket vroeg de onmiddellijke aanhouding, maar daar ging de rechter niet op in. (BBO)