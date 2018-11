Een jaar cel in beroep voor man die koppel uitbuitte 16 november 2018

02u22 0 Wingene Een zaakvoerder van een failliete sloopfirma uit Kortrijk heeft in het Gentse hof van beroep een jaar gevangenisstraf en een boete van 6.000 euro gekregen voor mensenhandel en inbreuken op de sociale wetgevingen.

De man liet een koppel uit Zwevezele maandenlang werken voor hem zonder contract en betaalde hen amper. De man uit Zonnebeke, Bernard L., leerde in het voorjaar van 2014 een koppel kennen in het voormalige recreatiepark Aviflora in Ingelmunster. Het park zat al enige tijd in financiële problemen, waardoor het koppel geen loon meer ontving. L. overtuigde het koppel dat hij hen kon helpen en dat ze voor hem konden werken. In mei 2015 bleek van die belofte weinig staande te blijven, het koppel diende een klacht in bij de politie omdat ze zeer zwaar uitgebuit werden.





De twee kregen amper geld te zien van Bernard. Daarnaast werd ze gevraagd om in ongezonde omstandigheden te werken, zoals het verwijderen van asbest. Bernard L. kreeg in de Brugse rechtbank hiervoor 1 jaar cel, maar ging in beroep. Hij ontkende alles, de man had wel al meerdere veroordelingen op zijn strafblad staan voor faillissementsmisdrijven. In het Gentse hof van beroep kreeg de man bevestiging van straf, 1 jaar cel en een geldboete van 6.000 euro. (DJG)