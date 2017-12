Drukkerij boos: abonnees wachten 4 dagen op weekblad bpost belooft beterschap na klachten over bedeling SAM VANACKER EN JORIS DEFOUR

02u35 0 Foto Sam Vanacker Ignace Vanparys van de gelijknamige drukkerij, is boos op bpost. Vrijdag werd de volledige oplage van het lokale weekblad De Wingense Krant niet uitgedeeld. Wingene Ignace Vanparys, zaakvoerder van de gelijknamige drukkerij uit Wingene, is boos op bpost. De volledige oplage van 'De Wingense Krant', een lokaal weekblad met zo'n 1.200 betalende abonnees, was zoek geraakt bij de post en werd in de plaats van vrijdag pas gisteren bij de mensen thuis geleverd. Bpost belooft beterschap.

Al 38 jaar geeft Drukkerij Vanparys uit Wingene De Wingense Krant uit, één van de weinige lokale weekblaadjes met plaatselijk nieuws en advertenties. Volgens de zaakvoerder is het niet de eerste keer dat er bezorgingsproblemen zijn, al hebben noch hij, noch zijn vader Firmin het ooit meegemaakt dat er helemaal niets bezorgd is.





"De problemen doen zich nu al een tweetal maanden voor. Elke vrijdag houden we ons hart vast. Van zodra de telefoon begint te rinkelen, weten we hoe laat het is. Vaak is er een deel van de ronde niet bedeeld, maar afgelopen vrijdag had helemaal niemand de krant gekregen."





Pas woensdag verdeeld

Het verhaal van Ignace is bijna te gek voor woorden.





"In Roeselare vertelde men me vrijdag dat ze de krantjes niet gekregen hadden van het verdeelcentrum in Gent. Nochtans hadden ze wel extra personeel voorzien voor de labeling ervan, maar zonder krantjes konden ze niet werken. Toen ik daarop naar Gent belde, zei men me dat alles afgehandeld was en dat de kranten wel degelijk in Roeselare zouden moeten liggen. Dus heb ik terug naar Roeselare gebeld, maar daar bleven ze beweren dat ze geen kranten hadden. Daarna bleef het stil. Tot ik dinsdagochtend weer een telefoontje kreeg. De kranten zouden ergens onderin een container hebben gelegen, bestemd voor de dinsdagbedeling. Maar omdat ze uiteraard op dinsdag niet genoeg personeel hadden voor de verwerking, werden de meeste exemplaren pas woensdag verdeeld", zucht Ignace. "Knettergek dat een modern bedrijf op zo'n manier kan blijven werken. In de privésector zou dat geen waar zijn. Gelukkig hadden we dit keer geen advertenties voor evenementen die in het kerstweekend plaatsvonden."





Apart etiket

Barbara Van Speybrouck, woordvoerster van bpost, legt uit. "Het gaat om een procesmatige fout. In deze periode verwerken we zo'n 11 miljoen brieven en 400.000 pakjes per dag. Met dergelijke volumes moet elk proces piekfijn uitgekiend zijn om fouten zoals deze te vermijden. Kwade wil heeft er niets mee te maken, maar in dit geval zijn de kranten inderdaad pas na het verlengde weekend aangekomen in Roeselare. Maar ik kan u verzekeren dat de bedeling voortaan prima zal verlopen. De Wingense Krant krijgt een apart etiket waardoor de krant nooit meer in een verkeerde container terecht zal kunnen komen. Daarmee zal de zaak opgelost zijn." Ondertussen loopt bij de Wingense Krant de periode om de abonnementen te vernieuwen. Ignace Vanparys hoopt vurig dat de hele kwestie hem geen abonnees zal kosten.