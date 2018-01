Dieven aan de haal met zeven vinken 30 januari 2018

02u33 0 Wingene Het voorbije weekend zijn bij Sylvain Maes (79) zeven vinken uit zijn volière gestolen. Sylvain is lid van vinkenvereniging De Dappere Zangers en wellicht een van de oudste vinkenliefhebbers en -kwekers van Zwevezele (Wingene). Het is hem een raadsel wie achter de diefstal schuil gaat.

Sylvain, die in de buurt van sporthal De Zwaluw woont, merkte de diefstal zondagnamiddag op. "Wellicht drongen de daders zaterdagavond of -nacht via de omheining aan de achterkant van de tuin binnen", vertelt hij. "Ik gaf de vinken zaterdagavond rond 17 uur nog eten, op zondagmiddag waren ze verdwenen. De dieven zorgden er voor dat het schriklicht niet in werking trad en forceerden een slot om zeven vinken uit de volière te stelen. Enkele van mijn beste vinken zijn weg. Er was zelfs een exemplaar dat 800 liedjes zong. Ze zaten net bij elkaar om te kweken. Bijzonder spijtig. Op die manier is een werk van vele jaren, om telkens de beste vinken met elkaar te laten kweken, teniet gedaan. Het doet me ook pijn aan het hart. Ik speel al van kinds af, zo'n zeventig jaar dus, met de vinken."





Wie de daders zijn, daar heeft Sylvain het raden naar.





"Ik vertrouw iedereen, kan en mag niemand verdenken", klinkt het nog. "Ik hoop dat er toch nog enkele gestolen exemplaren ergens opduiken. Al is die kans wellicht klein."





Sylvain is wel van plan om een extra alarm in de buurt van de volière te bevestigen. (LSI)