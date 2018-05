Diamanten huwelijk voor Roger en Georgette 30 mei 2018

02u29 0

In de raadszaal van het gemeentehuis werden Roger Dobbelaere en Georgette Van Eenoo uitgenodigd voor de viering van hun diamanten bruiloft. Roger werd op 1 september 1933 geboren in de Kapellestraat. Na zijn schooltijd werkte hij jaren op de 'traveaux' in Wallonië en de laatste 32 jaar van zijn loopbaan in de meubelfabriek Bauwens in Waardamme. Georgette werd op 19 mei 1933 geboren in de Beernemstraat, waar het koppel nu nog woont. Hun vrije tijd stelden ze ten dienste van de kerk en de parochie en tot op vandaag halen ze het stoelgeld op in de kerk. Er kwamen twee dochters in het gezin, Marie-Thérèse en Nicole.





(DJP)