Diamanten huwelijk voor Leonard en Clara 20 april 2018

In feestzaal Eikenhof in Zwevezele vierden Leonard Van Gampelaere en Clara Naeyaert hun diamanten huwelijksjubileum. Leonard werd op 10 november 1931 geboren in Brugge. Hij volgde landbouwschool in Tielt en nam op zijn 18de de boerderij van zijn ouders over. Hij werkte er tot zijn zestigste. Clara werd op 8 februari 1934 geboren in Waardamme en hielp op de boerderij thuis en later bij haar echtgenoot. Nu fietst het koppel nog graag en sedert 1991 wonen ze in Wingene.





(DJP)