Dertiende theaterwandeling Oudleiders Chiro 28 juli 2018

Op zaterdag 1 september organiseren de Oudleiders Chirojongens voor de dertiende keer een theaterwandeling. Er zijn zes stops op de begeleide wandeling van ongeveer 7 kilometer. Dit jaar worden de deelnemers vanaf CC De Wissel naar een startlocatie vervoerd. Onderweg is er animatie met circus, acrobatie en straattheater. Vertrekken kan tussen 18 en 20.10 uur in zes groepen van maximum 90 deelnemers. Kaarten aan 12,50 euro bij ING op het Marktplein in Zwevezele of op 0475/79.55.57.





(DJP)