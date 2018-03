De Sneppe viert 60-jarig bestaan 03 maart 2018

02u30 0

De vogelliefhebbersbond De Sneppe werd een ontvangst aangeboden in het gemeentehuis voor de viering van hun diamanten jubileum. Eigenlijk bestaat de vereniging al iets langer, want ze werd opgericht in 1954 om de belangen van de Wingense vogelliefhebbers te behartigen en verdedigen. Oprichters waren EH Jozef Raes, apotheker Jules Fraeyman, Roger Mulier, Noël Siau, Julien Deserranno en dokter Walter Schautteet en telde bij oprichting 87 leden. Die eerste club noemde De Lijster maar bestond amper een jaar door onenigheid binnen het bestuur, en in 1955 kwam De Sneppe. Men telde ooit meer dan 100 leden en dat was te verklaren omdat men vroeger moest aangesloten zijn om vogels te mogen vangen, tot de vogelvangst in 1971 verboden werd. Jaarlijks is er nog een vogelshow met de septemberkermis.





(DJP)