De Scheepsput wordt speeloord met junglepad en palenbos 05 juni 2018

02u54 0 Wingene Zaterdag vond de officiële opening plaats van de Scheepsput op Sint-Pietersveld. De site rond de Scheepsput werd verder ingericht als een leuke speel- en rustplek binnen het recreatief wandelnetwerk.

Het gemeentebestuur werkte daarvoor samen met het provinciebestuur, landschapspark Bulskampveld en het agentschap Jongerenwelzijn. "We openen vandaag feestelijk de zeer bijzondere put in een unieke omgeving. Onze put is een belangrijke toeristische troef met doe-opdrachten. We doen het vandaag met een kajak, maar ooit lag hier een echt schip en werden op deze plek matrozen opgeleid", zegt jeugdschepen Lieven Huys.





Hongersnood

Tijdens de hongersnood in de negentiende eeuw werden op die site jonge boefjes en bedelaars heropgevoed en later opgeleid tot matrozen voor de lange omvaart. Nu is het een speeloord geworden met een junglepad, klautertoren, een palenbos, botenkijkers, stapstammen en een picknickbank.





Nieuwe wandelroute

De opening was ook het moment voor toerismeschepen Brecht Warnez om de nieuwe toeristische kaart van Wingene voor te stellen, met speciale aandacht voor de Scheepsput en een nieuwe wandelroute rond Sint-Pietersveld en Wildenburg. Beide schepenen stapten letterlijk in het project samen met gedeputeerde Bart Nayaert, door de put over te varen in een kajak. (DJP)