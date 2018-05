De MutseMobiel op zoek naar vernieuwende ideeën 15 mei 2018

Jeugdhuis dE Mutse gaat vanaf deze zomer op weg doorheen Wingene met haar 'MutseMobiel'. Ze bouwden een caravan om tot een mobiel jeugdhuis en hopen zo mensen met vernieuwende ideeën en initiatieven te ontmoeten. Alle materialen die in een jeugdhuis aanwezig zijn, vind je ook terug in de MutseMobiel. Jongeren kunnen muziek draaien en spelen, er gamen, een film kijken, genieten van een gezelschapsspel, of barbecueën, alles is mogelijk. Zo kunnen jongeren op verplaatsing proeven van de jeugdhuiservaring. De materialen moeten de interactie met de jongeren uit de buurt bevorderen, zodat het hoofddoel, de dialoog over het lokale jeugdhuiswerk aangaan, behartigd kan worden. De MutseMobiel werd vorige week aan het publiek voorgesteld. De gemeente Wingene maakte een flink budget vrij, zodat het project kwalitatief ingevuld kon worden. Manon de Craene en Soraya Vannieuwenhuyse van dE Mutse stonden zelf in voor de schilderwerken aan de MutseMobiel. Vanaf begin juli zal de MutseMobiel op verschillende locaties in Wingene en Zwevezele in het straatbeeld verschijnen. De data en locaties worden binnenkort gepubliceerd op de Facebook-pagina van het jeugdhuis. (DJP)