Daphné-Charlotte (42) studeert af met vegetarisch prentenboek 25 augustus 2018

Studente kleuteronderwijs Daphné-Charlotte Schelfthout (42) uit Wingene heeft een eigen prentenboek rond vegetarisch eten gemaakt. Ze volgde afstandsonderwijs aan de Kortrijkse campus van hogeschool Vives en werkte het afgelopen jaar het educatief prentenboek '1,2,3 vegetarisme' uit. "Mijn studiekeuze is een late roeping", vertelt ze. "Ik ben ook al enige tijd als illustrator en beeldend kunstenaar aan de slag. Ik ben zelf vegetarisch en voed mijn twee kinderen ook zo op. Ik tekende zelf de prenten voor kleuters en beantwoord er twee kernvragen: 'wat is vegetarisme' en 'hoe kan je de dag door vegetarisch eten?'." De studente biedt het boek in beperkte oplage nu al te koop aan via haar Facebookpagina '1,2,3 vegetarisme' en is van plan naar een uitgever te stappen. Op de Facebookpagina is ook een online pakket voor leerkrachten te vinden. (VDI)