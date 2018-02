Dame gewond 22 februari 2018

02u29 0

Langs de Zeswegestraat in Zwevezele is dinsdagavond een bewoonster gewond geraakt. Buren vonden haar rond 19.15 uur op de grond aan haar woning. Volgens de vrouw ging ze op het lawaai af en was het volgende dat ze zich herinnerde dat ze op de grond lag. De politie onderzoekt of er sprake is van een gewelddadige inbraakpoging, maar houdt ook rekening met de mogelijkheid dat de vrouw gewoon ten val kwam en zich bezeerde. Uit de woning verdween niets. (LSI)