Christiane Dewit zetelt in bijzonder comité Joris Defour

28 december 2018

09u53 0 Wingene Ondanks het feit dat Christiane Dewit in oktober werd verkozen als gemeenteraadslid voor CD&V, zal ze vanaf januari toch niet zetelen in de gemeenteraad. Vanuit haar lokaal engagement kiest ze voor het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst (BCSD).

“Omwille van de vele vragen die ik krijg, wil ik toch even toelichten waarom ik kies voor het bijzonder comité en daarbij de raad van bestuur van het woonzorgcentrum Amphora. De hulp aan en zorg voor mensen in nood ligt me het nauwst aan het hart, maar ook met andere vragen kan iedereen verder bij mij terecht.” Het BCSD zal voortaan alle individuele steunaanvragen behandelen inzake maatschappelijke dienstverlening. Het wordt voorgezeten worden door de schepen van Sociale Zaken en telt naast de voorzitter zes leden. De individuele sociale dossiers worden dus niet meer behandeld door de OCMW-raad maar door het BCSD. De andere bevoegdheden van de het OCMW-raad worden vanaf 1 januari 2019 uitgeoefend door de gemeenteraadsleden en de leden van het College van burgemeester en schepenen. “Mijn engagement voor onze gemeente en haar inwoners eindigt dus niet, maar krijgt een meer sociale insteek.”, besluit Christiane Dewit. Haar zitje in de gemeenteraad wordt ingenomen door eerste opvolger Nick Schotte.