CD&V met ambitieuze lijst naar de kiezer 23 juni 2018

In Zwevezele aan het sportpark De Zwaluw stelde CD&V de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor, en ze gaan resoluut voor een zesde bestuursperiode. Voor burgemeester Hendrik Verkest de laatste keer dat hij de lijst zal trekken, de kiezer zal in oktober beslissen over zijn opvolger. Er zijn drie kandidaten, de huidige schepenen Hedwig Kerckhove, Lieven Huys en Tom Braet. "Alle drie bekwaam, met een behoorlijke staat van dienst in het Wingense bestuur. De kiezer zal beslissen wie hij/zij vertrouwen geeft voor de komende jaren", zei lijsttrekker Hendrik Verkest in zijn toespraak. Van de 23 kandidaten op de lijst zijn er tien nieuw, waarvan vijf beneden de 30 jaar. Absolute uitschieter is Camille Mortier die pas 18 jaar is en dan nog eens verrassend de tweede plaats op de lijst krijgt toebedeeld. "Wij gaan voor een veilige gemeente met de hoogste tewerkstellingsgraad van Vlaanderen, met vele ontspanningsmogelijkheden, en in het bijzonder aandacht voor de hulpbehoevenden, met moderne woonzorgcentra, prachtige sportcomplexen en de nieuwste scholen voor onze kinderen", aldus CD&V-voorzitter Geert Dedecker, die er ook prat op ging dat 98 procent van het bestuursprogramma nu al uitgevoerd is. Burgemeester Verkest onderstreepte ook dat Wingene financieel gezond is en dat is voor hem ook de reden om niet meteen mee te stappen in een nieuwe fusie, omdat dat dan misschien op de helling komt te staan. (DJP)