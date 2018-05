Caufman vraagt aandacht voor bijen met kunstproject 29 mei 2018

02u27 0 Wingene Wingenaar Peter Coopman (47) stond afgelopen zondag aan de ingang van de plantentuin van Meise tijdens de 'Dag van de Bij'. Hij had in cortonstaal de letters 'BEE HAPPY' gemaakt, verwijzend naar het Engelse woord voor bij. In de letters had hij bijvriendelijke bloemen geplant.

Hoewel zijn kunstwerk vijf meter lang en 75 centimeter hoog is, is het maar een miniatuur van wat de kunstenaar wil realiseren. "Met mijn BEE HAPPY wil ik het belang van bijen in de kijker zetten. Ik zou deze creatie ook graag stukken groter willen reproduceren ergens in de Vlaamse velden. Daarom ben ik op zoek naar een geschikte locatie en partners om een gigantische BEE HAPPY-bloemenweide te realiseren."





Caufman, de artiestennaam van Peter Coopman, mikt op een kunstwerk van zestig meter lang op tien meter hoog. Daarvoor heeft hij 20.000 tot 25.000 euro nodig. "Ik wil absoluut niet verdienen aan dit project, het gaat me enkel om tevreden te zijn om mijn eigen project ergens te velde te zien en de boodschap die er achter zit. De aandacht voor de natuur en dan vooral de bijen, want zonder die beestjes gaan veel dingen in de natuur verloren."





Het kunstwerk maakt deel uit van een groter project van Caufman. Hij is al negen jaar actief in de verwerking van cortonstaal, vooral bij het bekleden van gevels. Daarvoor bevoer hij onder andere de wereldzeeën als baggeraar bij Jan De Nul. "Ik wil in de toekomst prettiger dingen doen, niet meer het drukke zakelijke van iedere dag, maar elk jaar een eigen project uitwerken. Zo heb ik vorig jaar een monument voor het Vredesbos in Zonnebeke mogen maken", besluit de Wingenaar. Wie interesse in zijn project heeft, kan zich melden op 0498/16.60.10 of via coopmanpeter@gmail.com. (DJP