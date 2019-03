Carnaval Zwevezele op gang geschoten met officiële aanstelling prins Nick en kroegentocht Joris Defour

02 maart 2019

22u04 0 Wingene De toon van het grootste carnaval uit onze regio werd zaterdagavond in Zwevezele gezet met de officiële aanstelling van Nic Vanthournout prins carnaval en Loes Vandenberghe tot roosje. Hij kreeg uit handen van burgemeester Hendrik Verkest de sleutel van de gemeente om voor één dag te regeren over Zwevezele met de voorwaarde om Zwevezele tot het centrum van plezier te maken. “Mijn hoofd zit in Wingene maar mijn hart is in Zwevezele” zei de burgemeester tijdens zijn toespraak. Hij had ook aandacht voor de 2800 mensen die vorige week hun stem gingen uitbrengen bij de verkiezing van prins carnaval en had ook woorden van lof voor de twee andere kandidaten die zich in de verkiezingsstrijd gooiden.

Voorzitter onder de confetti

Zelf wist hij er niets van, maar de leden van de Orde van de Bolhoed hadden een specialleke in petto voor hun voorzitter Geert Styl. De voorzitter is dit jaar 25 jaar lid van de Orde van de Bolhoed en kreeg daarvoor een aandenken in brandglas met daarop uiteraard een bolhoed. Zijn echtgenote Els Verhoye werd ook in de hulde betrokken en kreeg een ruiker bloemen. Een confettidouche op het podium mocht natuurlijk ook niet ontbreken.

Ereleden Orde van de Bolhoed aangesteld

Tijdens de officiële ontvangst in De Wissel werden ook vier mensen aangesteld als erelid van de Orde van de Bolhoed. Vier personen die zich ieder jaar inzetten voor of achter de schermen voor het jaarlijkse carnaval. Deze eer viel dit jaar te beurt aan Annie Vermeersch, Marleen en Franck Deceuninck en Katrien Lepoutre. Deze laatste kon er helaas niet bij zijn.

Burgemeester Verkest als The King

De burgemeester en schepenen van Wingene leven ook ieder jaar intens mee met carnaval in de deelgemeente Zwevezele. Een aangepaste kostuum wordt uitgekozen om deel te nemen aan de carnavaleske kroegentocht op zaterdagavond. Dit jaar gingen ze eventjes terug in de tijd naar de jaren zestig en zagen we burgemeester Hendrik Verkest opdagen als The King of Rock and Roll, of Elvis Presley zelf. Zijn schepenen in blauw en roos met aangepaste bril konden zo mee in zijn achtergrondkoor. De burgemeester zelf kon zich goed vinden in zijn kostuum, ze zat gemakkelijk al was het wel wat wennen aan de pruik die nogal warm op zijn hoofd zat. De kroegentocht trok terug honderden deelnemers aan waarvan het overgrote merendeel zijn inspiratie de vrije loop liet om zich te verkleden.

Alessandro en Helena Jeugdprinsenpaar

Ieder jaar kunnen de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar hun kans wagen om Jeugdprins of Jeugdroosje te worden. Dit jaar tekenden 240 present op zaterdagnamiddag voor het kindercarnaval, en de kandidaten voor prins en roosje moesten zich kort voorstellen aan een professionele jury bestaande uit de Bolhoedladies. De titel van Jeugdroosje was voor Helena Cogge die zich had verkleed in een cupcake. Helena volgt les in het vierde leerjaar van De Horizon op de Hille en nam voor het eerst deel. “Ik deed het voor de lol, maar wist absoluut niet dat ik ging winnen.” Alessandro Callewaert uit het vijfde leerjaar van De Regenboog werd verkozen tot Jeugdprins. Hij was verkleed als soepkieken. ‘Ik ben het soepkieken van de familie, en nu wil ik ook het soepkieken van carnaval Zwevezele zijn.”, was zijn motivatie, en het lukte hem nog ook. Vijf jaar terug was zijn zus Janaika roosje, en hij wilde ook even proeven van de carnavalsfeer. De jeugdprins en –roosje mogen ieder jaar meerijden in de grote carnavalsstoet op zondag.

Kandidaten prins krijgen ook hulde

Naast prins Nic en roosjes Loes, werden ook de andere kandidaten van de prinsverkiezing in de bloemetjes gezet. Op het podium kregen de kandidaten prins en roosje Eric Vanderschaeghe en Amber Boute, en Dieter Vancauwenberghe en Stephanie D’Hondt de medaille van de Orde van de Bolhoed rond de hals en mochten ze het gulden boek tekenen.