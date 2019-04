Cannabiskwekers krijgen twee jaar cel en zijn 91.000 euro drugsgeld kwijt Bart Boterman

01 april 2019

15u37 0 Wingene Op de Brugse rechtbank zijn vier Nederlanders uit Delft en een man uit Aalst veroordeeld voor een cannabisplantage in de Piewittedreef in Wingene in 2015 en 2016. De kopstukken kregen twee jaar cel, waarvan de helft met uitstel, en zien 91.000 euro aan drugsgeld verbeurd verklaard. “Ik was opgelucht toen onze baas werd doodgeschoten. Nu kunnen we vrijuit praten”, sprak een van de beklaagden tijdens het proces.

De plantage werd op 13 april 2016 ontdekt door de politie na een anonieme tip van een plukker van de bende. Die kon de druk niet meer aan en wilde eruit stappen. De politie was toen al bezig met een onderzoek. Bij de inval werden 270 cannabisplanten ontdekt en kon de politie twee plukkers, waaronder de melder, arresteren. Ook een taxichauffeur uit Aalst werd opgepakt omdat het huurcontract van de woning op zijn naam stond. Hij werd benaderd op café en kreeg er duizend euro voor.

Enkele maanden voor de inval hield een patrouille de twee bendeleiders al tegen op weg naar de snelweg. Een van hen was een joint aan het roken. De politie startte telefoontaps en had genoeg bewijsmateriaal. De tip van de loopjongen bracht de locatie aan het licht en bracht het onderzoek in een stroomversnelling. De twee bendeleiders gingen echter nooit in op een vraag tot verhoor en bleven spoorloos in Nederland.

Topcrimineel Karel Pronk

Tot het proces in september. De bendeleiders lieten zich vertegenwoordigen door advocaat Thomas Gillis. Die slaagde er op vraag van de rechter in zijn cliënten persoonlijk te laten verschijnen, waarop hun proces werd uitgesteld naar december. Daar wezen ze de in augustus 2018 doodgeschoten topcrimineel Karel Pronk (60) aan als hun baas. De bekende crimineel werd geliquideerd in een afrekening. “Ik was opgelucht toen hij werd doodgeschoten. Nu kan ik vrijuit praten. Aan hem viel niet te ontkomen. Daarom wilde ik niet ingaan op die verhoren”, sprak beklaagde Y.B. (45). Hij gaf daarmee toe dat hij mee de plantage had opgezet. Het andere kopstuk M.D.H. (45) bleef zijn rol minimaliseren en ging naar eigen zeggen af en toe eens mee om de ander te vergezellen in de wagen.

De rechter veroordeelde beide kopstukken tot twee jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Ze zien bovendien 91.000 drugsgeld verbeurd verklaard en moeten dat aan de staatskas overmaken. De loopjongen die de plantage tipte, komt weg met 150 uur werkstraf. De andere plukker kwam niet opdagen op het proces en kreeg bij verstek achttien maanden effectieve celstraf en 2.000 euro verbeurd verklaring. De taxichauffeur kreeg twaalf maanden cel met uitstel en ziet de duizend euro voor het huurcontract verbeurd verklaard.