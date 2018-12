Cannabiskweker verrast in rechtbank: “Mijn baas werd in augustus geliquideerd. Nu kan ik vrijuit praten” BBO

17 december 2018

19u42 3 Wingene Twee Nederlanders stonden maandag voor de Brugse strafrechter voor het opzetten en exploiteren van een cannabisplantage in een huurhuis in de Piewittedreef in Wingene in 2015 en 2016. Ze riskeren veertig maanden cel. Ze wezen de in augustus doodgeschoten topcrimineel Karel Pronk aan als hun baas. “Ik was opgelucht toen hij werd doodgeschoten. Nu kan ik vrijuit praten. Aan hem viel niet te ontkomen”, zei beklaagde Y.B. (45).

Het proces was eigenlijk al in september van start gegaan met twee van de drie handlangers die op 13 april 2016 werden gearresteerd in de buurt van de plantage. De politie trof 270 cannabisplanten aan en was anoniem getipt door loopjongen M.B. (47) uit het Nederlandse Delft. Hij kon naar eigen zeggen de constante druk niet meer aan. Ook de Aalsterse taxichauffeur L.B. (56) werd opgepakt. Hij werd door de telers benaderd en liet het huurcontract van de woning op zijn naam zetten. Naar eigen zeggen kende hij de bedoelingen niet. De toen eveneens gearresteerde maar vrijgelaten Nederlander H.K. liet verstek. Ze riskeren respectievelijk 2 jaar, 18 en 18 maanden cel.

Opgelucht

Wie steeds spoorloos bleven, maar volgens het Openbaar Ministerie een cruciale rol speelden in de cannabisteelt, waren Delftenaren Y.B. (45) en M. D.H. (45). Voor hen werd 40 maanden cel gevorderd. De twee werden enkele maanden voor de inval toevallig tegengehouden door de politie toen Y.B., die op de passagiersstoel zat, een joint aan het roken was. Ze mochten uiteindelijk beschikken, maar de politie begon met telefoontaps en opende ze een onderzoek naar een cannabisplantage. Na de inval waren Y.B. en M.D.H. spoorloos en stonden ze geseind. De twee gingen nooit in op een uitnodiging voor verhoor uit vrees om meteen gearresteerd te worden. Op de rechtbank lieten ze zich vertegenwoordigen door advocaat Thomas Gillis.

Tijdens het proces in september drong Gillis erop aan om zijn cliënten toch aanwezig te laten zijn opdat niet alles in hun schoenen zou geschoven worden. Maandag stonden de twee voor de rechter. Ze wezen de in augustus doodgeschoten topcrimineel Karel Pronk (60) aan als hun baas. “Ja, ik was opgelucht toen hij werd doodgeschoten. Nu kan ik vrijuit praten. Aan hem viel niet te ontkomen”, sprak beklaagde Y.B. (45).

Afrekening

Karel Pronk was een topcrimineel uit Delft die in 1991 werd veroordeeld voor moord en kort daarna uit de gevangenis ontsnapte. Hij werd ook in verband gebracht met andere moorden en liep meerdere veroordelingen op voor illegale cannabis en -wapenhandel. Hij stierf door een afrekening in het milieu. “Toen de plantage in april 2016 werd opgedoekt, eiste hij van ons de verloren opbrengsten. Hij wou er ons voor doen opdraaien en praten was zelfmoord geweest”, ging Y.B. verder. B. zei dat zijn rol in het begin beperkt was tot klusjes en eten voorzien voor de cannabiskwekers. Daarna ging hij toch over tot volledige bekentenissen. Advocaat Thomas Gillis vroeg een straf met uitstel. Toen de advocaat voor M.D.H. de vrijspraak vroeg, fronsten de rechter en het openbaar ministerie de wenkbrauwen. “Ik reed gewoon af en toe eens mee met Y.B., maar was nooit betrokken bij de plantage”, gaf M.D.H. als verklaring. Maar de procureur wees erop dat de rol van Y.B. en M .D.H. niet te ontkennen valt dankzij de telefoontaps. Vonnis op 14 januari.