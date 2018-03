Camera's tegen overlast aan skatepark 28 maart 2018

02u34 0

Bij hoogdringendheid vroeg burgemeester Hendik Verkest om een agendapunt toe te voegen voor het plaatsen van tijdelijke camera's aan het skatepark in Zwevezele. "Om en rond het skatepark en het kasteelpark zijn er nu gevallen van drugsgebruik en vandalisme. Met de paasvakantie in zicht hebben we na overleg met korpschef Claude Vandepitte van de politiezone regio Tielt deze namiddag besloten om camera's te huren en nog voor de vakantie te plaatsen", zei burgemeester Hendrik Verkest (CD&V) maandagavond. De raad gaf zijn goedkeuring aan het college die daardoor de beelden samen met de politie mag verwerken. "We willen de omgeving van het skatepark niet overgeven aan malafide gebruikers" aldus nog de burgemeester. Er werd ook een mobiele camera besteld om op andere plaatsen in te zetten. Ook het sportpark Wingene staat op de lijst. (DJP)