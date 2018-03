Buurtcomité Schewege bestaat 25 jaar 23 maart 2018

Het Buurtcomité Schewege kreeg in de raadszaal van het gemeentehuis een ontvangst aangeboden voor hun zilveren jubileum.





Het buurtcomité verenigt de bewoners van de Hillesteenweg, Lavoordestraat, Schewegestraat en Bertstraat en is een prachtig voorbeeld van hoe inwoners elkaar vinden in een wijk- of buurtgemeenschap. De werking begon in 1992 in de tuin achter de bakkerij van Chris en Ria bij de viering van een gouden huwelijk.





Intussen heeft men met wijkburgemeester Marc Soenens en de bestuursleden Pascal Uyttenhove, Marc Vandenhende, Jeroen Verstraete, Daniel Cloet en Jerry Devliegere een ploeg die heel de wijk op sleeptouw neemt op een plezante manier.











(DJP)