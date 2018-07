Buurtbewoners merken brandje aan deur kerk op 05 juli 2018

02u45 0

Een zijdeur van de Sint-Jan-Baptistkerk in de Keukelstraat in Wingene vatte gisteravond omstreeks 20.50 uur vuur. Buurtbewoners die na een feestje eerder deze week nog materiaal wilden gaan ophalen in de Christoffel-zaal, merkten plots op dat het vuur was ontstaan aan de zijdeur. Zij verwittigden meteen de brandweer. De spuitgasten konden het vuur meteen doven. De zijdeur, die een branddeur is die toegang geeft tot de verwarmingsruimte, raakte beschadigd. Hoe de brand kon ontstaan is onduidelijk. Vermoedelijk werd het vuur al dan niet opzettelijk in brand gestoken. (AHK)