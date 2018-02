Burgemeester Verkest eventjes Lodewijk XIII 12 februari 2018

De burgemeester en schepenen leven ook intens mee met carnaval in Zwevezele. Ieder jaar steken ze zichzelf in een ander kostuum om deel te nemen aan de carnavaleske kroegentocht op zaterdagavond. Dit jaar gingen ze eventjes terug in de tijd en zo zagen we burgemeester Hendrik Verkest opdagen als Lodewijk XIII. Zijn schepenen waren dan weer verkleed als musketiers, om de burgemeester te verdedigen indien het nodig zou zijn.





De burgemeester zelf kon zich goed vinden in zijn kostuum, het zat gemakkelijk, al was het wel wat wennen aan de speciale schoentjes met dunne zooltjes. Ook tijdens de stoet op zondag had de burgervader nog zijn kostuum aan.





De kroegentocht trok dit jaar opnieuw meer dan 1.000 deelnemers, waarvan het overgrote merendeel zijn inspiratie de vrije loop liet om zich te verkleden. (DJP)