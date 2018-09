Bruegelstoet bekoort duizenden toeschouwers 03 september 2018

Het was al sinds 2004 geleden dat ze in Wingene nog eens een echte Bruegelstoet zagen uitgaan, maar gisteren was het weer zover. Duizenden toeschouwers snoven de middeleeuwse sfeer uit de tijd van Bruegel op. Het was een geslaagde editie, mede door een stralende zon. Bij het Bruegelcomité gingen maanden voorbereiding aan de stoet vooraf, onder meer om alle wagens er pico bello te laten uitzien. 56 groepen tekenden present. Patricia Carreweyn en Katrien Delodder hadden de regie in handen en deden dat uitstekend. "Ik ben heel tevreden", zegt bezieler Bertrand Nemegheer, die samen met Noël Dewit en Edwin Blanchard voor alle wagens en attributen instond. Het publiek genoot van de ambiance én van een varkentje aan het spit. (DJP)