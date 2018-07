Brandweer krijgt verwarming voor nieuw arsenaal 20 juli 2018

02u45 0 Wingene In de oude talonfabriek van Marcel Muylaert had een bedankingsmoment plaats. De fabriek verdwijnt binnenkort en zal plaatsmaken voor appartementen.

In de fabriek is er echter nog een goed functionerende verwarmingsinstallatie aanwezig en die werd nu door Roderik Muylaert en Mariella Farina geschonken aan de plaatselijke brandweerpost. "We zijn dankbaar dat er nog burgers zijn die gul zijn en aan de brandweer denken", zei burgemeester Verkest in de oude fabriek die 60 jaar lang tot 1994 toonaangevend was in de fabricage van damestalons en ooit 140 mensen tewerkstelde.





Plastiek

"Bij de hagelstorm vier jaar terug stond ons fabriekspand, dat intussen een feestzaal was, volledig onder water door het kapotte dak. De brandweer is toen alles onder plastiek komen steken en toen heb ik ooit aan bevelhebber Sigurd gezegd dat ik uit dankbaarheid iets zou willen terugdoen", aldus Mariella.





Commandant Sigurd Van der Straeten dankte voor de bijzondere gift en bevestigde dat de Reznor luchtverwarmer van 95 kW perfect is om op te hangen in het nieuw te bouwen arsenaal van de brandweerpost Zwevezele. Hij nodigde meteen Roderik en Mariella, die binnenkort verhuizen naar Italië, uit naar de opening van de nieuwe post. (DJP)