Bouwproject in Schoolstraat 07 mei 2018

02u27 1

Op de grond van de vroegere basisschool in de Schoolstraat in Zwevezele zal huisvestingsmaatschappij Vivendo elf woningen en veertig sociale woningen met een ondergrondse parking bouwen. Daarvoor wordt de nieuwe Regenboogstraat aangelegd en daarna ook een groen binnenplein. Verder komt er ook een speelplein. De raad keurde nog twee wegentracés goed voor een verkaveling in de Eikenstraat met dertien percelen van Durabrik en in de Peerstalvoetweg, waar zes kavels komen door ontwikkelaar De Reiger. (DJP)