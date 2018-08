Bokshal op de helling door wegvallen subsidies DELFINE PERSOON BETREURT BESLISSING, MAAR GEEFT PROJECT NIET OP SAM VANACKER

10 augustus 2018

02u30 0 Wingene Sport Vlaanderen, de sportadministratie van de Vlaamse overheid, heeft het subsidiedossier voor de bouw van de nieuwe bokshal in Zwevezele afgekeurd. Daardoor mislopen Delfine Persoon en haar team 120.000 euro. Achterliggende reden lijkt een communicatieprobleem met de Vlaamse Boksliga. "We gaan wel verder met de bouw", zegt de wereldkampioene.

Nadat Boxingteam Houtland eerder wel al een subsidie van 200.000 euro toegekend kreeg van de provincie werd het dossier voor de bovenlokale sportinfrastructuur niet goedgekeurd. Diederik van Briel, afdelingshoofd sportinfrastructuur legt de procedure uit: "We baseren ons op acht verschillende criteria en geven op basis daarvan een score. Als die score onvoldoende is, komt het dossier niet in aanmerking. Een van de criteria die doorweegt is of het dossier ondersteund wordt door de betreffende bovenlokale sportfederatie. Dat was niet het geval."





Persoon legt de schuld volledig bij de Vlaamse Boksliga. "Het klopt dat er geen bovenlokale samenwerking is tussen onze club en de liga. Maar de liga heeft met geen enkele ploeg in Vlaanderen zo'n samenwerking. De middelen en de infrastructuur zijn er gewoon niet. Het zou mooi zijn om trainerscursussen of provinciale trainingen te organiseren zoals bij het judo, maar voorlopig gebeurt dat nergens, laat staan in ons piepklein zaaltje in Lichtervelde. Het dossier dat wij indienden, had een flinke stap in de goede richting kunnen zijn, maar spijtig genoeg nam de verkeerde persoon de telefoon op toen Sport Vlaanderen de liga om uitleg vroeg. In plaats van eerst eens wat telefoontjes te plegen, te overleggen en te denken aan de toekomst van de sport heeft die man gezegd dat er geen samenwerking was. En zo het dossier gekelderd."





Zwaarder lenen

Ibrahim Emsallak van de Vlaamse Boksliga countert. "Het dossier werd ingediend zonder voorafgaand overleg met ons. Toen Sport Vlaanderen, de opvolger van Bloso, contact nam om het dossier te verifiëren, hebben wij geantwoord dat er geen samenwerking was. Hadden we eerst samen eens rond de tafel gezeten, dan had ze absoluut op onze steun kunnen rekenen. Erg jammer dat het zo moest lopen, want de sport ligt ons zeer nauw aan het hart en Delfine is een uithangbord. Maar ze heeft zichzelf verbrand."





In theorie kan de club het dossier opnieuw indienen, maar dat is geen optie omdat de subsidie dan ten vroegste in april 2019 toegekend zal worden. "De bouw van de zaal moet dit najaar starten anders verliezen we de 200.000 euro subsidies van de provincie", zucht Persoon. "Er zit niets anders op dan zwaarder te lenen. We hebben zeker nog 250.000 euro nodig. Geen makkelijke opdracht, zeker omdat boksclubs niet de rijkste sportverenigingen zijn. Heel frustrerend dat we na de slopende zoektocht naar een zaal nu nog altijd bergop moeten blijven vechten."