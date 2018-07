Boeren moeten teeltschade door hitte tijdig melden 27 juli 2018

02u37 0

Door de aanhoudende droogte van de afgelopen weken dreigt de oogst van diverse teelten deels of volledig te mislukken.





Vanuit de gemeente Wingene worden maximale inspanningen gedaan om een erkenning te verkrijgen als landbouwramp. In afwachting van die erkenning is het belangrijk dat land- en tuinbouwers tijdig de mogelijke teeltschade aangeven bij de gemeentelijke schattingscommissie.





Daarvoor werd een meldingsformulier opgemaakt dat beschikbaar is op de website en moet overgemaakt worden aan schattingscommissie@wingene.be. De vermelding van de oogstdatum is daarbij zeer belangrijk in functie van het inplannen van de bezoeken ter plaatse met de commissie.





Er zijn nog vier plaatsbezoeken door de schattingscommissie vastgelegd, de commissie Zwevezele komt nog samen op woensdagen 8 en 22 augustus, de commissie Wingene op vrijdagen 10 en 24 augustus.





De meldingsformulieren kunnen ook worden afgegeven aan het loket van de dienst Wonen en Omgeving in het gemeentehuis of per post aan gemeentebestuur Wingene in de Oude Bruggestraat 13 te 8750 Wingene. (DJP)