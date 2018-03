Bloedgevers gehuldigd 06 maart 2018

In het Wingense gemeentehuis werden de verdienstelijke bloedgevers gehuldigd. Jaarlijks organiseert de Zwevezeelse Rode Kruisafdeling vier bloedinzamelingen. Vorig jaar waren er 383 afnames in Wingene en 364 in Zwevezele. Er werden 26 bloedgevers gehuldigd, waarvan vier kleppers met 100 bloedgiften, Eddy Vlaeminck, Gerda Van Severen, Franky Bousson en Yvan Schatteman. Men nam ook afscheid van twee bloedgevers wegens het overschrijven van de leeftijd van 70 jaar, dit waren Paul Lagrain en José Maes.





(DJP)