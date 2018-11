Bistro Cuizine Kwizien niet meer in Bib Gourmand 09 november 2018

02u26 1

De nieuwe Bib Gourmand Benelux is uit. Enkel adresjes met een hoogstaand driegangenmenu voor maximaal 37 euro krijgen een plaats in de gids. De Bib Gourmand wordt samengesteld door dezelfde inspecteurs als de befaamde Michelingids. In totaal telt de nieuwe editie 300 gastronomische adressen, waarvan 157 in ons land. Vooral in Wallonië komen er adresjes bij. In Vlaanderen zijn slechts 3 nieuwe zaken opgenomen, terwijl er 16 geschrapt zijn. Geen enkel restaurant uit onze regio staat er in. Bistro Cuizine Kwizien uit Zwevezele prijkte tot vorig jaar wel nog in de gids, maar staat nu niet meer vermeld. Gastvrouw Lies Van der Linden reageert verrast op het nieuws. "Eerlijk gezegd begrijp ik niet goed waarom we nu opeens uit de boot vallen. Sinds 2011 werden we elk jaar opnieuw opgenomen in de Bib Gourmand. Aan de prijs kan het niet liggen, want nog steeds staat er een driegangenmenu op onze kaart voor 37 euro. Spijtig." (VDI/SVR)