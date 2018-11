Bevoegdheden schepenen bekend 21 november 2018

Wingene De nieuwe CD&V-bestuursploeg met burgemeester Hendrik Verkest maakte de bevoegdheden van de schepenen bekend.

Grote verschuivingen zitten er niet bij, gezien het schepencollege ongewijzigd is, op schepen Walter Yde na, die zich niet meer verkiesbaar stelde. Hij neemt na 37 jaar afscheid van de Wingense lokale politiek. Het college krijgt er een aantal nieuwe bevoegdheden bij, zoals klimaat, duurzaamheid, dienstverlening en administratieve vereenvoudiging, facility management en participatiebeleid. Burgemeester Hendrik Verkest is aan zijn zesde ambtstermijn toe en neemt algemeen beleid, externe relaties en protocol, integrale veiligheid, vergunningenbeleid, ruimtelijke planning, financiën, mobiliteit, personeelsbeleid en erediensten voor zijn rekening. Tijdens de legislatuur geeft hij zijn burgemeesterssjerp door aan Lieven Huys, die tot en met de wissel eerste schepen en voorzitter van de gemeenteraad wordt. Lieven Huys staat in voor cultuur (inclusief de bibliotheek), sport en jeugd. Bij de burgemeesterswissel zal Jens Danneels nieuwe schepen worden. Tweede schepen Hedwig Kerckhove krijgt openbare werken, groenbeheer en -onderhoud, flankerend onderwijsbeleid, Noord-Zuid en land- en tuinbouw. Brecht Warnez milieu, klimaat en duurzaamheid, communicatie en participatiebeleid, IT, dienstverlening, administratieve vereenvoudiging en toerisme en recreatie. Ann Mesure vergezelt het college als vierde schepen en is bevoegd voor lokale economie, jubilea en feestelijkheden, gelijke kansen, burgerzaken, archief en facility management. Tom Braet wordt voorzitter voor het Bijzonder comité voor Sociale Dienst en zal zich buigen over lokaal kind- en gezinsbeleid, sociaal beleid en welzijn, wonen en ouderenzorg- en beleid. (DJP)