Beruchte motorclub viert verjaardag in Zwevezele: 80 agenten houden oogje in het zeil VHS

18 maart 2019

07u44 0 Wingene De motorclub No Surrender bestaat zes jaar en dat zaterdag gevierd met een stevig feestje in de buurt van het clubhuis op de Veldhoek in Zwevezele. Omdat de club een beruchte reputatie heeft, controleerden tachtig politieagenten iedereen die in de buurt voorbijkwam. Er waren geen incidenten.

Een feesttent naast het clubhuis verraadde al enkele dagen dat er iets op til was bij motorclub No Surrender. Dat was ook de politie niet ontgaan. Toen zaterdagnamiddag zowat 350 mensen opdaagden om de zesde verjaardag van de club te vieren, stonden de ordehandhavers dan ook klaar. Naast mensen van de lokale politie werden ook federale agenten en een helikopter ingezet. Langs de Ricksteenweg, de Vannekenstraat en de Westkantstraat werd iedere auto aan de kant gezet voor een controle. Daarmee wilde de politie zich een beeld vormen van wie allemaal naar het feest trok. Niemand werd opgepakt en er waren geen incidenten op het feest.