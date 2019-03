Bekend Zwevezelenaar Jackie Verhoye overleden Sam Vanacker

21 maart 2019

08u44 0 Wingene Jackie Verhoye is woensdagvoormiddag thuis overleden op 73-jarige leeftijd. Jackie was voormalig OCMW-voorzitter een was heel actief in het verenigingsleven in Zwevezele.

De geboren en getogen Zwevezelenaar was maar liefst 41 jaar actief in de gemeentepolitiek. Hij was OCMW-voorzitter van april 1995 tot begin 2010. Daarna nam hij afscheid van de politiek, maar stilzitten was niet aan hem besteed. Jackie was lid van onder meer de Heemkundige Kring en vzw Mivalti, terwijl hij als rasechte Zwevezelenaar ook het carnavalsgebeuren in de gemeente een warm hart toedroeg.

Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het carnaval in 2018 dook Jackie de archieven in en maakte hij een boek met daarin een halve eeuw carnavalsgeschiedenis. Het boek telt 130 pagina’s en bevat een waaier aan foto’s en historische weetjes.

Jackie Verhoye was getrouwd met Maddy Verhelle. Ze kregen twee dochters. Jackie had vier kleinkinderen. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in de parochiekerk van St.-Aldegondis te Zwevezele op woensdag 27 maart om 10.30 uur.