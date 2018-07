Bart Dochy op stage bij vleesveebedrijf 26 juli 2018

02u42 0

Gisteren ging Vlaams parlementslid Bart Dochy op uitnodiging van de Boerenbond op stage bij een vleesveebedrijf.





Hij was te gast in het gemengd rundveebedrijf van Michiel Deroo en Betty Kerckhof in de Meiboomstraat. "Als Boerenbond willen met deze stages de land- en tuinbouwers en de politici dichter bij elkaar brengen. Tijdens deze zomerstages krijgen parlementsleden de kans om een blik achter de schermen van onze bedrijven te werpen en er zelf de handen uit de mouwen te steken", aldus Matty Veulemans van Boerenbond. Het bedrijf van Michiel en Betty telt 300 dieren van het Belgisch witblauw dikbiltype en een 70-tal melkkoeien. Intussen is ook zoon Wout actief in het bedrijf. "Voeling houden met de praktijk, vind ik zeer belangrijk. Te vaak worden belangrijke beslissingen genomen zonder kennis van zaken. En al is de landbouwsector mij zeker niet vreemd, toch vind ik het belangrijk om hier een dag stage te kunnen lopen en samen met de landbouwer in de stal tussen de dieren te staan", zegt Bart Dochy. Hij mocht helpen kalfjes scheren, voederen, en bracht zelfs een magneet in bij een zieke koe, die mogelijk zwerfvuil had ingeslikt. Dat wordt met een magneet verplaatst. Michiel Deroo was opgezet met het bezoek maar zag het vooral als een uitgelezen kans om in dialoog te gaan over de uitdagingen van de land- en tuinbouw.





(DJP)